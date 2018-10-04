«Талант во всем!»: сын Пугачевой и Галкина спародировал Витаса и спел на французском языке

Не так давно Максим Галкин показывал ролик с читающей дочерью Лизой, которой легко дается французский. Теперь же артист показал и своего сына Гарри, который тоже не отстает от своей сестры.

Многие обвиняют Галкина и Пугачеву в том, что они «по-разному» любят своих детей. Якобы, Лиза и Гарри получают разную долю любви и воспитания. Возможно, это было связано с тем, что Максим Галкин чаще публикует ролики с маленькой Лизой, а Гарри «остается в стороне». Теперь же артист показал умения и сына.

На видео маленький Гарри спародировал Витаса. Так по крайней мере указал Максим Галкин. На самом же деле сын Примадонны попросту кричит, но родителям это показалось смешным. Затем на видео показано, как маленький Гарри поет на французском языке. Сначала у него все хорошо получается, однако вскоре ему это надоедает. В итоге, сын Пугачевой и Галкина начинает забывать слова и петь практически шепотом, из-за чего практически ничего не понятно.

«Талант во всем!»- шутят пользователи о маленьком Гарри. Комментаторы по-доброму смеются на «пародистом» Витаса и отмечают, что ребенку его возраста свойственно дурачиться и хитрить.