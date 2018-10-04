Imagine Dragons выпускают новый альбом «Origins»

Популярная американская инди-рок группа Imagine Dragons анонсировала выпуск предстоящего альбома «Origins» вместе с четко указанной датой премьеры – 9 ноября.

Информацию поклонникам группа предоставила на своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

View this post on Instagram our brand new album ORIGINS out everywhere November 9 PREORDER NOW (link in bio) A post shared by Imagine Dragons (@imaginedragons) on Oct 3, 2018 at 9:14pm PDT

Новая пластинка коллектива будет включать в себя 15 композиций. Вокалист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс (Daniel Reynolds) рассказал, что альбом станет продолжением предыдущего под названием «Evolve», который был выпущен в 2017 году.

В качестве продюсеров для пластинки выступили Джоэл Литтл (Joel Little), популярный Джона Хилл (Jonah Hill) и шведский дуэт Mattman & Robin.

Ранее Imagine Dragons представили клип на композицию «Natural», которая входит в грядущий альбом группы. Песня «Zero», которая также входит в «Origins», стала саундтреком к мультику кинокомпании Disney «Ральф против интернета» (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2), премьера которого ожидается в 2018.

Недавно в сети появилась информация о том, что студия перерисовывает сцены с чернокожей принцессой из-за обвинений в расизме.