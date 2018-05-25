Актер Даниил Спиваковский рассказал о романе с молодой стюардессой

Артист посетил шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», там он рассказал о том, как встретил свою жену, которая на 18 лет его моложе.

Даниил Спиваковский обрел счастье во втором браке. Его первая жена – известная актриса Анна Ардова. С ней он поженился еще в студенческие годы. Брак юных артистов продлился около 11 месяцев. После этого он жил гражданским браком с Олесей Судзиловской. После расставания они сумели сохранить теплые отношения и дружескую связь.

На шоу «Судьба человека» Даниил Спиваковский рассказал, что встретил свою жену, когда ей было 19 лет. Тогда актер летел на съемки, а девушка была стюардессой. Молодая бортпроводница сразу же понравилась Спиваковскому. Он дал ей автограф, но номер не взял. После этого Даниил Спиваковский с трудом смог связаться с молодой стюардессой.

В течении двух месяцев Светлана Спиваковская (та самая стюардесса, которая стала женой актера) сомневалась на счет их романа. Девушка переживала из-за разницы в возрасте, но артист был настойчив. В итоге, Даниил Спиваковский добился ее расположения и смог покорить сердце молодой стюардессы. Сейчас они счастливы в браке, у них есть двое детей. По словам Спиваковского, в романе со Светланой он говорил такие слова и признания, которые ранее говорил лишь в кино.