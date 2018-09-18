Брайан Крэнстон и Николь Кидман снялись в ремейке фильма "1+1"

Знаменитые американские актёры приложили руку к созданию нового кинематографического шедевра.

Сообщается, что накануне был выпущен трейлер фильма под названием "Неприкасаемые". Кинолента является ремейком французской кинокартины "1+1". Сообщается, что в мире картина была представлена ещё в начале сентября, однако зрители США смогут её увидеть 7 октября.

Согласно сюжету, миллионер Филипп оказался прикован к инвалидному креслу из-за паралича, поэтому он нуждался в постоянном помощнике. В итоге вакантное место занял бывший экс-заключённый Делл, который очень любит поговорить. Герои быстро находят общий язык и взаимодействуют в течение всего фильма.

Сценаристом произведения ремейка по Нилу Бергеру является Пол Фейг. Известно, что в фильме снялись такие звёзды кинематографа, как Брайан Крэнстон, Николь Кидман, Кевин Харт, Джулианна Маргулис и другие знаменитости. На данный момент не сообщается, когда премьера будет показана на территории России.