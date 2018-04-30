«Коля слабенький»: Онкобольной Караченцов госпитализирован с воспалением легких

Людмила Поргина, жена 73-летнего Николая Караченцова, рассказала, что актер попал в больницу несколько дней назад. Теперь к его злокачественной опухоли правого легкого добавилась еще одна серьезная болезнь, которая может быть вызвана онкологией.

«Коля слабенький», - рассказала Людмила Поргина. Караченцев был госпитализирован с воспалением легких. Сейчас его жена верит в положительный исход ситуации и надеется, что ее муж сможет одолеть серьезную болезнь.

По словам Людмилы Поргиной, Николай Караченцев лежит в отдельной трехместной палате. Супруга актера постоянно находится рядом с ним, а когда ей нужно отлучиться – за онкобольным артистом следит медсестра. Поргина рассказала, что ей не приходится платить за палату и лекарства для Караченцова. Актер лечится в государственной клинике, денег с него там не берут.

Из-за опухоли Караченцов постоянно находится в опасности. Воспаления и другие осложнения могут возникнуть при малейшем вирусе. Так и случилось, у Николая Караченцова врачи диагностировали воспаление легких. Сейчас актеру очень трудно переносить болезнь, ему капают много антибиотиков и других препаратов. По словам Людмилы Поргиной, самое главное для Караченцова – не сдаваться и пытаться бороться с болезнью. Супруга актера надеется, что тот поправится и они отправятся жить на дачу. При онкологии и постоянной химиотерапии крайне важно дышать свежим воздухом. «Не надо сдаваться», - считает Людмила Поргина, которая вот уже несколько лет верит в исцеление своего онкобольного мужа Николая Караченцова.