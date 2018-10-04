52-летняя Наталья Штурм сама позволила молодому любовнику испортить ей жизнь – Лена Миро

После скандального разоблачения 20-летнего любовника певица Наталья Штурм подверглась нападкам со стороны пользователей Сети.

На программу Дмитрия Шепелева «На самом деле» 52-летняя певица пришла с целью разоблачить своего молодого любовника. Женщина подозревала его в насилии над своим 14-летним сыном и сборе компромата на неё лично. Но несмотря на то, что полиграф подтвердил, что 20-летний Даниил не бил сына Натальи Штурм, молодой любовник всё же собирал компромат на бывшую звезду. Однако сочувствия Штурм не дождалась ни от своих поклонников, ни от знаменитостей Интернета.

Так, известная блогерша Лена Миро обвинила саму Наталью в том, что она испортила себе старость и жизнь своему сыну. «Ах, да: прежде чем развесить уши и поверить в то, что вас искренне любят, подойдите к зеркалу и здраво себя оцените», - некогда роскошную певицу Лена Миро раскритиковала за чрезмерную любовь к себе. По мнению блогерши, Наталья Штурм должна была, как опытная женщина, знать, что симпатичные парни не «полезут на старых баб» из-за любви. Но певица, поддавшись похоти, позволила Даниилу воспользоваться собой и не заслуживает сочувствия.