У Кейт Миддлтон с детьми появилось необычное увлечение

36-летняя представительница королевской семьи вместе с наследниками отдохнула на природе в лондонском парке Paddington Recreation Ground. Чем они там занимались - узнало издание People.

Преподаватели Лесной школы Сайерса Крофта мило пообщались с Кейт Миддлтон во время прогулки. Герцогиня обсудила с ними особенности воспитания детей и пользу от регулярных вылазок в зеленые зоны. Особо ценными она считает личные натуралистические исследования, которым с недавних пор начала предаваться в компании 3-летней Шарлотты и 5-летнего Джорджа.

Как оказалось, семья выбрала себе увлечение, весьма необычное для монархов. Кейт Миддлтон и её дети с неподдельным интересом рыскают по садам среди растений в поисках пауков. Исследователи рассматривают восьминогих животных и иногда ловят их. Пользователи социальных сетей, узнав о таком хобби, несколько удивились. Многие не поняли новую страсть герцогини. Но нашлись и такие, кто восхитился.