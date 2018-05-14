Юлия Савичева заступилась за плачущих мужчин

Певица рассказала о себе, что является очень эмоциональным человеком и не считает, что это плохо. Также она подчеркнула, что не осуждается за слезы представителей противоположного пола.

Накануне в ленте Instagram появилась свежая публикация, которую разместила на просторах фотохостинга известная 31-летняя российская певица Юлия Савичева. Звезда рассказала о том, какое занятие было для нее любимым в детстве. По ее словам, часто она приходила домой после школы, когда никого из родителей дома не было. Тогда она начинала петь на несуществующем языке, который, по ее словам, был похож на английский.

Несмотря на то, что слова не были русские, в произнесенных ею звуках и напевах всегда отражались ее эмоции. Иногда Савичева даже могла расплакаться во время таких домашних "выступлений", и таким образом они становились для нее своеобразной отдушиной.

Певица также заступилась за плачущих мужчин, отметив, что в слезах нет ничего постыдного. По ее словам, в жизни у каждого человека может наступить момент, когда нужна какая-то разрядка. Главное, считает Юлия Савичева, чтобы слез родителей не видели дети.