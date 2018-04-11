Автор книг о Ганнибале Лектере пишет новую книгу

Американский писатель и журналист Томас Харрис (Thomas Harris), автор книг о Ганнибале Лектере, анонсировал свой новый роман, что весьма удивило публику, поскольку он не издавался на протяжении последних тринадцати лет. Предстоящее событие осветило ежедневное газетное издание The Guardian.

Последним увидевшим свет произведением Томаса Харриса было «Ганнибал: Восхождение» в 2006 году, которое рассказало читателю о юности героя. Автор заявил, что новая книга будет без участия персонажа Ганнибала Лектера, а значит, она станет первой таковой за сорок лет, поскольку последние четыре из пяти произведений в библиографии писателя посвящены ему.

Популярная история Томаса Харриса даже неоднократно экранизировалась. На больших экранах демонстрировались фильмы с участием британского и американского актера Энтони Хопкинса (Anthony Hopkins), а в сериальной адаптации главную роль исполнил датский актер Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen).

У предстоящего романа пока нет официального названия, однако назначена дата выхода – ее запланировали на 21 мая 2019 года.