"До чего блевотные ноги": Волочкову затравили за тощую фигуру

Прима-балерина Большого театра день назад опубликовала новое фото, которое вызвало у поклонников шквал эмоций. Многие заметили, что ее внешность заметно поменялась.

С помощью новой публикации известная балерина и блогер Анастасия Волочкова пыталась привлечь внимание своих поклонников к одному из московских салонов красоты, в котором профессионалы делают клиентам массаж. Она поделилась, что сама очень любит посещать процедуры и довольна обслуживанием. Тем не менее, подписчики стали обсуждать далеко не рекламу в профиле, а недостатки фигуры знаменитости.

Некоторые из них затравили Волочкову за то, что та не выбирает одежду, которая бы скрывала ее недостатки и подчеркивала достоинства. Другие же решили, что достоинств фигуры у балерины и вовсе нет: "Ну до чего блевотные ноги, это ужас. Тетя, ты бы добавила имплантанты в бёдра, а то вообще закошмарилась", "Ноги действительно как вобла сушёная", "Ужас какой. В зеркало надо внимательно смотреть на себя" (орф. и пункт. авторов сохранены).

Однако по традиции нашлись и те, кто встал на защиту балерины, и, отвечая на обвинения про ее тощую фигуру, они называли ее стройной. "Шикарные ноги, не перестаю восхищаться! А вы завидуйте, обладательницы кривых, коротких и волосатых)))) которые кроме кроссовок и бабских лаптей ничего не видели!", - написала одна из поклонниц в комментариях.