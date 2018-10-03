Есть название и подробности предстоящего сериала по «Звездным войнам»

Джон Фавро (Jon Favreau), актер и режиссер нескольких частей «Железного человека» занимается новым делом – созданием предстоящего сериала «Мандалорец» («The Mandalorian»), идея которого возникла из известной эпопеи «Звездные войны» («Star Wars»). Продюсер, сценарист и даже иногда режиссер восьмисерийного проекта поделился со зрителями некоторыми подробностями, выложив короткий синопсис.

Вселенную «Звездный войн» ожидает пополнение – на экранах появится очередной воин. Событие, которые развернутся в «Мандалорце», расскажут о том, что произошло после падения Галактической империи, однако до того, как возник Первый Орден. Стрелок перенесет зрителя в самые отдаленные уголки Галактики, неподвластные законам Новой республики.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном аккаунте Джона Фавро в социальной сети Instagram.

View this post on Instagram #starwars #TheMandalorian A post shared by Jon Favreau (@jonfavreau) on Oct 3, 2018 at 4:17pm PDT

Мандалорцы являются воинственной расой, которая оказывается почти истреблена в оригинальной трилогии «Звездных войн». Представители данного народа, считающиеся лучшими воинами одной из далеких галактик, в разных исторических конфликтах играли роль сторонней силы, которая постоянно разрушала равновесие сил между главными политическими игроками. Все зависело от цены.

По предварительной информации, бюджет сериала составляет 800 миллионов долларов, который распределен равномерно по сто миллионов на каждый эпизод из восьми, которыми ограничится первый сезон проекта.

Помимо Джона Фавро, который займет срежиссирует несколько эпизодов, режиссерское кресло сериала также могут занять и Алан Тейлор (Alan Taylor), принимавший участие в создании второй части «Тора» и «Игры престолов» и Дэйв Филони (Dave Filoni), автор мультика «Звездные войны: Войны клонов».

Сериал выйдет на предстоящем стриминговом сервисе Disney, запуск которого должен состояться в 2019 году. Ранее кинокомпания анонсировала несколько других сериалов, которые также будут демонстрироваться на собственной стриминговой платформе, однако на этот раз развитие телевизионное получила вселенная Marvel.