Матерящаяся Монеточка заставила маму рыдать

Певица очень эмоционально выступила на концерте в Екатеринбурге - своей малой родине. Об этом пишут местные СМИ.

Монеточка не так давно получила признание широкой аудитории. Она воспользовалась популярностью, чтобы в рамках гастролей исполнить давнюю мечту - устроить сольное шоу на сцене "Телеклуба". Лиза неоднократно обращалась к слушателям, вспоминая достоинства родного города. Она отметила высокие достижения соотечественника Вити АК-47 и окрестила Екатеринбург "майонезной столицей" страны. Отдельного внимания удостоился школьный учитель обществознания. Монеточка намекнула, что добилась куда больших успехов, чем отличник Николай.

Поддержать знаменитость в важный момент пришли её мама, бабушка и племянница, которых разместили в VIP-ложе. Последняя даже вышла на сцену во время одной из композиций и бросала в зал конфеты. Перед нецензурной песней Монеточка заранее извинилась перед родственниками и попросила их закрыть уши. Даже матерящаяся певица растрогала женщину и заставила её рыдать от счастья.