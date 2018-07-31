Джонни Депп впервые прокомментировал обвинения в избиении Эмбер Херд

Раньше знаменитости состояли в законных отношениях, однако их брак закончился громким скандалом. Тем не менее, до сих пор актер молчал и не оправдывался, а теперь наконец объяснил причину своего поведения.

Фотография знаменитого 55-летнего американского актера Джонни Деппа появилась на обложке глянцевого журнала GQ, который большим тиражом выпускается в Великобритании. Как оказалось, он даже дал корреспондентам таблоида откровенное интервью и таким образом прокомментировал обвинения в избиении своей бывшей супруги Эмбер Херд.

Актер, известный по роли капитана Джека Воробья в серии приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море, поделился, что подобные обвинения очень его ранят. Он отметил, что о нем стали говорить как о том, кем он не является. Джонни Депп также заявил, что никогда не стал бы делать больно тому, кого любит.

Он также рассказал, что уже имел много возможностей высказаться по данному поводу, однако понимал, что это уже бесполезно, ведь на него уже поставили клеймо "Квазимодо", а ведь раньше его считали "Золушкой". Также актер обратил внимание на то, что его репутацию специально "топят", выбрасывая на это огромные средства. Тем не менее, решение всех этих вопросов "пират" переложил на своих туристов, чтобы не иметь лишнего стресса.

Ранее стало известно, что дочь Джонни Деппа встречается с актером Тимоти Шаламе. Лили-Роуз Депп не стеснялась показать отношения и на публике целовалась с избранником.