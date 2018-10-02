После сообщений о болезни Дима Билан поехал в Тибет знакомиться с буддизмом

Певец решил сделать небольшой перерыв в гастрольной деятельности. Дима Билан с трудом переболел пневмонией, а потом узнал о межпозвоночной грыже, теперь он уделяет здоровью куда больше времени.

Дима Билан поехал в Тибет, там он хочет знакомиться с буддизмом. После Тибета певец хочет отправиться в Непал. Билан готов всесторонне развиваться, он сообщал, что посетит лекцию Далай-Ламы. Помимо этого, Дима Билан путешествует с фотоаппаратом, все интересные моменты отдыха он фиксирует, а полученные снимки нередко публикует в своем Instagram.

После сообщений о болезни поклонники Билана были всерьез встревожены состоянием своего кумира. Сам певец предпочитает не вдаваться в подробности. Лишь изредка он рассказывает о своих болезнях, дабы успокоить своих поклонников и прояснить ситуацию.

Фанаты Димы Билана уверенны, что отдых в Тибете пойдет ему на пользу. По мнению пользователей Сети, артист решил знакомиться с буддизмом для внутреннего просвещения и достижения гармонии тела и разума.