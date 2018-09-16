Миллиардер из РФ Алишер Усманов рассказал о знакомстве с супругой

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Российский олигарх на эфире передачи "Действующие лица" поделился подробностями личной жизни.

Сообщается, что на телеканале "Россия-1" Алишер Усманов рассказал о том, каким образом он покорил сердце своей жены Ирины Вимер, знаменитого тренера по художественной гимнастике. Кроме того, он рассказал о знакомстве с супругой.

Бизнесмен отмечает, что впервые он увидел возлюбленную в Ташкенте во время тренировки. Он так сильно волновался, что не смог подойти к девушке в тот день, но впоследствии Усманов смог преодолеть свои страхи и всё-таки познакомился с Вимер.

Вскоре они встретились в Москве и начали встречаться. Но их отношения продлились недолго - бизнесмен из РФ попал в тюрьму за мошенничество. Из колонии он отправил Ирине платок - согласно узбекскому обычаю, таким образом он сделал ей предложение руки и сердца.

Алишер признался, что сначала супруга считала его "напыщенным индюком", но в итоге поняла, что ошиблась в своей второй половине. Сама Ирина утверждает, что полюбила Усманова не за его финансовое положение, а за ум и способность любить.

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Автор - Татьяна Сазонова
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