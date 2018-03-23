После публичного провала Кудрявцева обратилась к Малахову

Телеведущая ожидала, что именно ее передача получит статуэтку "ТЭФИ-2018" в номинации "Лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма", однако ее обошел молодой соперник.

Накануне звезды следили за церемонией награждения российской национальной премией за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ-2018". В числе номинантов находилась и телеведущая Лера Кудрявцева вместе со своей передачей "Секрет на миллион". Вначале она разместила на личной странице фотохостинга пост, где рассказала о борьбе за статуэтки своим поклонникам, а также пообещала, что позже расскажет, кто их заберет.

Фанаты были уверенны в ее победе и много писали в комментариях о том, как этого ждут. Тем не менее, телеведущую ждал публичный провал, ведь она так и не была удостоена ни одной награды. При этом, в выборе между шоу первое место заняло шоу "Саранхэ", которое ведет Анатолий Цой, а лучшим телеведущим по мнению судей "ТЭФИ" стал Андрей Малахов со своей передачей "Привет, Андрей!".









После этого Кудрявцева обратилась к Малахову в своем аккаунте и искренне его поздравила, отметил, что такое положение дел считает честным. Тем не менее, от победы "Саранхэ" ей стало лишь смешно, ведь о нем она даже не слышала. "Вам победивший проект благодарность должен выразить после этого поста.Так бы и не узнали о его существовании", - написал один из ее поклонников.

Между тем, событие прокомментировал победитель, один из участников коллектива MBAND. На личной странице в Instagram он разместил фотографию с награждения и написал, что даже и представить не мог свою передачу в финале, а также в качестве лидера.