Разоблачение: 20-летний любовник 52-летней Штурм вымогал деньги у ее сына-подростка и встречался с ней ради славы

Певица Наталья Штурм стала сомневаться, что ее 20-летний избранник ее действительно любит. Всю правду она выяснила на шоу «На самом деле», где ведущий Дмитрий Шепелев «открыл ей глаза».

Наталья Штурм имеет сына от брака с Игорем Павловым. Все лето 14-летний мальчик был со своим отцом, а сама певица отдыхала за рубежом. Сейчас Наталья Штурм рассказала, что около 3 месяцев назад в социальных сетях она познакомилась с 20-летним юношей. Парень по имени Данил Никитин ей понравился, а молодой человек ответил взаимностью.

20-летний любовник жил в квартире у 52-летней Штурм, однако у певицы возникли сомнения. В студии шоу «На самом деле» она предложила юноше пройти проверку на полиграфе, где и случилось его разоблачение.

Оказалось, что 20-летний любовник совсем не любит Наталью Штурм. Более того, он вымогал деньги у ее сына-подростка. Молодой парень, приехавший в Москву из Омска, решил прославиться за счет Натальи Штурм. Он встречался с ней ради славы и наживы. Молодой человек тратил деньги певицы без ее ведома, ссорился с ее сыном и даже несколько раз замахивался на подростка, чтобы его ударить.

Все предположения Штурм оправдались. Она также считала, что молодого любовника к ней подослал ее бывший муж. Якобы, 20-летний Никитин собирал на ее компромат, чтобы экс-супруг Павлов имел против певицы аргументы в суде. Оказалось, что любовник Штурм действительно собирал на нее компромат, однако делал это для себя, надеясь в будущем получить за это деньги.