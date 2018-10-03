56-летняя Алена Свиридова сыграла тайную свадьбу со своим молодым избранником

«И жили они долго и счастливо», - написала известная певица под снимком с Давидом Варданяном, который на 14 лет ее моложе. До этого Алена Свиридова неоднократно заявляла, что больше не хочет выходить замуж, так как разочаровалась в браке.

Алена Свиридова трижды выходила замуж. Ни один из браков не увенчался успехом. Певица признавалась, что плохо относится к свадьбам и не стремится снова надеть белое платье, так как в любой момент может это сделать для сценического выступления.

Однако, поклонники продолжали надеяться, что Алена Свиридова выйдет замуж еще раз. В 2012 году певица представила публике своего нового избранника, им оказался Давид Варданян. С молодым избранником Свиридова познакомилась в Ереване. Пара вместе уже около 8 лет, каждый год поклонники ждут, когда же певица и ее избранник поженятся.

Как оказалось, сама 56-летняя Алена Свиридова не прочь подогреть слухи о возможном замужестве. В своем Instagram певица показала совместный снимок со своим молодым избранником, а в описании указала фразу из многих сказок о «долгой и счастливой жизни». Чаще всего, подобными фразами заканчиваются рассказы о том, как принц и принцесса женятся и продолжают жить вместе.

Пользователи решили, что Свиридова наконец-то вышла замуж за своего молодого человека. Они уверенны, что певица сыграла тайную свадьбу, дабы не афишировать радостное событие. Свиридова предусмотрительно закрыла комментарии под снимком с возлюбленным, однако пользователи поздравляют ее с очередным браком в комментариях под другими фотографиями.