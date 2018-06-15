"Это развод": Самбурская раскритиковала способности Свами Даши

Актриса осталась недовольна тем, что победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о ней в одном из выпусков. Свое мнение о сверхестесственных способностях знаменитость выразила в Instagram.

Накануне Настасья Самбурская стала приглашенной звездой в одном из выпусков 17-го сезона популярного шоу. Участник Свами Даши раскрыл многие подробности её личной жизни и дал напутствие на будущее. Например, призвал в ближайшее время родить ребенка, несмотря на риск стать плохой матерью. Вскоре после программы один из подписчиков затронул эту тему в комментариях, чем вызвал бурную реакцию Настасьи Самбурской.

Артистка открыто раскритиковала способности телевизионных экстрасенсов, назвав все происходящее в шоу "разводом". По её словам, Свами Даши озвучил лишь информацию, которую любой желающий может найти на просторах Интернета. Заявления экстрасенса показались Настасье Самбурской крайне неубедительными, и актриса попросила его сообщить нечто, известное лишь ей одной. В ответ на это Свами Даши предпочел рассказать о своей жизни. Настасья Самбурска отметила пользователю, что он не общался с участником шоу и не имел возможности лично оценить способности. Вполне возможно, что свою лепту в восприятие экстрасенсов с экранов внесли монтажеры.