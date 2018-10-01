Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является режиссер Алексей Учитель, снявший скандально-известный фильм «Матильда».

Юлия Пересильд опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем актриса впервые за долгое время показала подросших дочерей. Актриса воспитывает 9-летнюю Анну и 6-летнюю Марию, она их родила от Алексея Учителя.

В описании под снимком Юлия Пересильд указала, что свой редкий выходной она решила посвятить детям. Вместе с дочерями актриса отправилась в театр на интерактивный спектакль «Школа сна». На фотографии она и ее девочки изображают спящих, подперев лицо ладонями.

В комментариях под снимком пользователи пишут, что Юлия Пересильд кажется им очень хорошей матерью. Снимок подросших дочерей от Алексея Учителя весьма растрогал комментаторов, они указали, что девочки похожи на свою знаменитую маму. «Необыкновенные», - пишут пользователи о белокурых дочерях Юлии Пересильд.