Анджелина Джоли продолжает препятствовать встречам Брэда Питта с детьми

Голливудская актриса несмотря на перемирие с экс-супругом Брэдом Питтом, продолжает мешать актеру встречаться с собственными детьми.

Американские источники передают, что несмотря на более ранние заголовки СМИ, что между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом настало перемирие, бывшие супруги все-равно не могут уладить конфликт с опекой над детьми. Сообщается, что мать шестерых детей Анджелина Джоли категорически отказывается устраивать встречи актера с младшими детьми.

Также актриса настраивает старших наследников против отца, передают инсайдеры. Стоит отметить, что Питт с лета пока не виделся с детьми. Напомним, ранее актер признался, что годы жизни с актрисой были для него настоящим адом.