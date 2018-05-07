"Звёзды торговали лицами": участницы группы "Блестящие" проигнорировали вечер памяти Жанны Фриске

Накануне прошло мероприятие, посвящённое творчеству известной российской певицы, которая скончалась три года назад.

Сообщается, что на концерте памяти "Жанна Фриске - я рядом!" почтить исполнительницу, умершую вследствие онкологического заболевания, пришли не только родные и близкие, но и друзья звезды, а также её поклонники.

Также известно, что сестра Жанны Наталья решила выйти на сцену и спеть совместно с бывшим солистом группы "Турбомода" Сашей Павловым, хотя ранее не планировала это делать. Девушка ничего не говорила, заявив лишь то, что не планирует возвращаться в шоу-бизнес. Многие присутствующие были неприятно удивлены, когда не увидели участниц группы "Блестящие".

Ольга Орлова просто отказалась посетить вечер памяти Фриске, а Анна Семенович сказала, что находится в Подмосковье и не сможет приехать. Один из организаторов мероприятия отметил, что в самом коллективе проигнорировали приглашение посетить концерт, а присутствующие звёзды просто "торговали лицами", а на самом деле не считают нужным посещать данные мероприятия.