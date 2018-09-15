Монеточка ответила на скандал с песней "Чайлдфри"

Монеточка ответила на обвинение московского адвоката по поводу песни «Чайлдфри». Певица записала ироничное видео, в котором продемонстрировала «реальные» новости.



Елизавета Гырдымова опубликовала в своем Instagram ролик, посвященный заявлению о нарушениях в песне «Чайлдфри». Исполнительница отметила, что людям стоит сосредоточить внимание на «нормальных новостях». После этого Монеточка продемонстрировала примеры таковых.

Певица прочла из газеты несколько смешных заголовков, по типу «Хрен горчицы не слаще», «Мэри Поппинс: фея-бульдог», «В Валерию жратва проваливается как в бездонную бочку» и др. Больше комментариев по поводу разгоревшегося скандала Елизавета Гырдымова не дала.



Напомним, что ранее московский адвокат Сергей Афанасьев обратился в МВД с заявлением о правонарушении в песне Монеточки и Noize MC «Чайлдфри». По мнению правозащитника, в композиции наблюдается склонение несовершеннолетних к самоубийству. Жалоба передана в СК для дальнейшего рассмотрения.