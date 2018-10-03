Netflix выпустит сериал и несколько фильмов по «Хроникам Нарнии»

Стриминговый сервис Netflix теперь обладает правами на экранизацию цикла «Хроники Нарнии» («The Chronicles of Narnia») британского писателя Клайва Стейплса Льюиса (Clive Staples Lewis), состоящего из семи фэнтезийных повестей. В компании займутся созданием серии полнометражных фильмов. Помимо прочего, компания намерена запустить сериал, основанный на повестях.

Подробности предстоящих проектов пока не разглашаются.

В серию повестей «Хроники Нарнии» входят такие произведения, как «Лев, Колдунья и Платяной шкаф», в котором компания детей впервые отправляется в путешествие из волшебного шкафа, «Принц Каспиан», которое рассказывает о том, как им вновь предстоит спасти Нарнию, «Покоритель Зари, или Плавание на край света», в котором герои присоединяются к поиску изгнанных лордов, «Серебряное кресло», которое описывает поиски похищенного принца. А также «Конь и его мальчик», которое впервые отошло от привычной хронологии повествования и переносит читателя в «пилотную» историю, «Племянник чародея», который является предисторией и повествует о рождении Нарнии и о том, как туда попало зло и «Последняя битва», в котором описан конец волшебного мира.

Ранее повести были экранизированы, премьера первой киноленты произошла в 2005 году, а всего вышло четыре фильма.

Netflix не зря нацеливается на ремейки популярных оригиналов – подобные проекты у компании получаются весьма успешно. Совсем недавно в сети появился первый трейлер предстоящего сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», а ранее стало известно о том, что ведется работа над созданием сериала по мотивам мультика «Аватар: Легенда об Аанге».