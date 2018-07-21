Сильно похудевшая Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма «На районе»

35-летняя звезда фильмов «Викинг» и «Любовь в большом городе» Светлана Ходченкова сильно похудела, что и взволновало пользователей Сети.

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова стала приглашенной гостей премьеры нового фильма под названием «На районе». Знаменитость позировала для фотографов в модном наряде и весело проводила время на мероприятии. Однако поклонники стали беспокоиться за здоровье актрисы, которая в последнее время сильно похудела.

Пользователи Сети также отметили, что из-за худобы у знаменитости сильно выступили вены на ногах и руках, а также значительно выразились скулы на лице. Сама Светлана Ходченкова свой вес не комментирует, как и подробности личной жизни.