«Талия, как у Бузовой»: фанаты высмеяли непропорциональную фигуру «синтолового качка»

Кирилл Терёшин помимо искусственных бицепсов, решил похвастаться своим спортивным торсом.

У пятигорского фрика жизнь проходит от публикации до публикации – таковы законы жанра, в котором он вынужден существовать. Встав на скользкую дорожку сетевой знаменитости, он постоянно подбрасывает читателям темы для обсуждения. В это раз Терёшин решил порадовать подписчиков своей спортивной фигурой, которая, по его мнению, гармонично дополняет «синтоловые» бицепсы. Однако фанаты высмеяли фигуру Кирилла. По их мнению, это уродливое зрелище достойно Кунсткамеры.

Качок не только переборщил с объёмом своих рук, но и полностью запустил фигуру. Комментаторы уверены, что на фоне своих гипертрофированных конечностей всё смотрится непропорционально. Даже «талия, как у Бузовой» резко бросается в глаза. Мнение безжалостных читателей идёт вразрез с ожиданиями Терёшина. Они уверены, что он уже вряд ли чем-то сможет их удивить. Разве что взрывом своих непомерно раздутых мышц.