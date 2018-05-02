Фаворитка Киркорова не отходит от него ни на шаг

Катя Гусева так часто мелькает на фотографиях с Филиппом Киркоровым, что поклонники начали подозревать артистов в романе.

Диджей Катя Гусева сопровождала Филиппа Киркорова во время его гастрольного тура по Штатам и Канаде с грандиозным шоу «Я». Девушка радовала пришедших на концерт поклонников артиста не только интересными ремиксами на его композиции, но и сногсшибательными костюмами. В посте в своём Instagram-аккаунте Филипп Киркоров поблагодарил девушку за красоту и написал, что каждый её выход на сцену был неподражаем и детально продуман. Поклонники певца уверены, что Катя не просто так стала его фавориткой, которую тот так активно продвигает.

Катя Гусева приложила руку не только к американской концертной программе Филиппа Киркорова. Девушка сопровождала артиста на Евровидении и Новой волне, а также просто путешествует с ним по миру и не отходит на него ни на шаг. На своей странице в социальной сети Instagram девушка не упускает возможности рассказать о своих близких отношениях с Филиппом: «Спасибо близкому мне человеку Филиппу Киркорову - за доброту, человечность, внимание и сумасшедшее чувство юмора», «Мои самые большие слова благодарности любимому Филиппу за слова поддержки, ценные советы и улыбку, которая дороже любой похвалы», «Филипп – человек, который в меня верит, поддерживает длительное время и стал для меня уже больше, чем другом». Поклонники уверены, что дружба между артистами является фарсом и попыткой скрыть любовные отношения.