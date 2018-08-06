Джереми Кларксон прокатился по Грузии с бюстом Сталина на капоте

Английский телеведущий Джереми Кларксон работает на проектом, посвященным мировым диктаторам. Героем нового выпуска станет Иосиф Сталин. Именно с его бюстом на капоте машины Кларксон прокатился по Грузии.

Для съемок эпизода о жизни Иосифа Сталина Джереми Кларксон отправился на родину вождя – в грузинский город Гори. Более известный как ведущий программы Top Gear британец побывал не только в родном городе Сталина, но и в Батуми. Музей населенного пункта, где родился вождь, предоставил Кларксону бюст государственного деятеля времен Советского Союза. Не долго думая, ведущий поместил экспонат на капот своего автомобиля. В Сети появилось видео, на котором британец ездит «со Сталиным».

Подробности будущего выпуска передачи The Grand Tour не сообщатся. Однако участники съемочной группы отметили, что собираются посетить ещё несколько городов Грузии и сёла, расположенные на границе Южной Осетии.