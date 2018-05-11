"Че за юмор тошнотный": Веру Брежневу затравили из-за фото с политиком

Артистка решила пошутить, однако смеяться стали далеко не все. В комментариях под снимком, который она разместила в Instagram, собралось множество негативных подписей.

Накануне известная 36-летняя российская певица и актриса Вера Брежнева опубликовала на личной странице фотохостинга чей-то "артворк", который нашла на просторах сети. Фото было сделано с помощью специального редактора. На нем был запечатлен известный советский политик Леонид Брежнев. Рядом с ним стоит коляска с ребенком, а на лавочке сидит супруга Виктория Брежнева.

Поклонники решили немного изменить фотографию и вместо лица супруги генсекретаря ЦК КПСС "подставили" лицо певицы. Это в конец запутало некоторых комментаторов. Они решили, что Вера Брежнева действительно была знакома со своим известным однофамильцем: "Да, это гордость сидеть рядом с Брежневым. А что кислая такая, Вера?!", "Хорошая пара!".

Из-за этого другим пришлось объяснять им, что фотография ненастоящая. Саму певицу они затравили за странную, по их мнению, шутку: "Че за юмор тошнотный", "Вообще-то она не Брежнева, а Вера Галушка", "С праздником, Вера! Ты что с дуба времени рухнула??", "А вы друзья как не садитесь, все в родственники не годитесь! Галушка она и в Африке - Галушка!".