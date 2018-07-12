70-летний Стеклов рассказал о новорожденной дочери

Народный артист РФ счастлив поделиться впечатлениями о рождении дочери. Мамой малышки стала возлюбленная Стеклова, которая младше его на 33 года.

Сегодня стало известно о том, что популярный российский актер Владимир Стеклов крестил свою новорожденную дочь. Об этом он рассказал в эфире одной их телепрограмм.

По словам актера, беременность его возлюбленной стала полной неожиданностью для него. Увидев две полоски «на палочке», он не сразу сообразил, что это положительный тест на беременность. Артист признался, что они с гражданской супругой Ириной долго пытались завести общих детей, несмотря на неудачные попытки. И вот у них родилась маленькая Арина, которая очень похожа на своих сестер.

Крестным отцом малышки стал друг и коллега – заслуженный артист России Александр Мохов, с которым они вместе снимались в сериале «Кадетство».

Интересно, что Ирина рассказала о большой заботе Стеклова о своей дочери. Он не только постоянно выходит на связь во время гастролей, но и встает по ночам, чтобы подойти к Арине, несмотря на усталость и возраст. Владимиру Стеклову на данный момент 70 лет, но возлюбленная утверждает, что это совсем незаметно, потому как он ведет активный образ жизни.

Напомним, что артист был женат три раза. В результате этих браков у него появились две дочери.