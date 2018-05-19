Принцесса Евгения может лишиться титула после свадьбы с Джеком Бруксбэнком

Сегодня, 19:06 \\ Шоу-бизнес

Поскольку жених принцессы не принадлежит к королевским кровям, его родословная может повлиять на всю историю королевского рода.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка назначена на 12 октября и может стать не менее обсуждаемой в прессе, чем торжество Меган Маркл и принца Гарри. Эксперт в области присвоения титулов в королевской семье рассказал, что ждёт принцессу Евгению после свадьбы с обычным человеком. Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали герцогинями, однако отсутствие титула у Бруксбэнка оставляет вопросы о судьбе принцессы Евгении, герцогини Йоркской.

Эксперт отметил, что статус «не самой важной особы в королевской семье» позволяет принцессе Евгении выходить замуж за кого ей угодно и вершить свою судьбу без разрешения королевы. Так, принцесса Евгения после замужества может стать: миссис Бурксбэнк неофициально, взять фамилию мужа официально, остаться «её королевским высочеством принцессой Евгенией» или лишиться части «Йоркской» в титуле. Решение будет принято самой принцессой. 

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Автор - Олеся Куприна
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