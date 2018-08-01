Погибший в ЦАР режиссёр Александр Расторгуев посмертно был удостоен "Пальмовой ветви" за вклад в кинолетопись

Сегодня коллегия жюри одной из премий кинематографа приняла единогласное решение касаемо погибшего в ЦАР режиссёра. Сообщается, что Александру Расторгуеву присвоили посмертно премию «Пальмовая ветвь» за неигровое кино.

Согласно заявлению совета, лауреат премии должен был быть назначен в эти дни, не позже – члены жюри узнали о гибели режиссёра в день выбора победителя в номинации «За вклад в кинолетопись». В дирекции также напомнили, что Расторгуев неоднократно получал данное поощрение. Например, в 2001 году созданная им кинолента «Мамочки» стала Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 году его детище «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» было признано Лучшим неигровым арт-фильмом.

Напомним, Александр Расторгуев вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко погибли на территории ЦАР, куда прибыли для съёмок фильма о наёмниках из России, которые, вероятно, находились в стране.