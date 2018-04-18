Пугачева спасет русских от пошлости после переезда в Европу

Сегодня, 18:02 \\ Шоу-бизнес

Появились комментарии члена экспертного совета Госдумы об эмиграции Примадонны. Оказалось, что это пойдет ей на пользу.

 Сегодня стало известно о том, что после слухов о предполагаемом переезде Аллы Пугачевой и ее семьи за границу пользователи Сети выразили обеспокоенность о дальнейшей судьбе России. Своим мнением по этому поводу поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян. Об этом интервью сообщается на «Дни.ру».

Согласно данному интервью, Вадим Манукян призвал российский пользователей Интернета не волноваться из-за возможного отъезда Пугачевой за рубеж. Он уверен, что это временные меры, поскольку певице требуется отдых и смена обстановки, идеальным местом для которых послужат страны Европы.

Несмотря на то, что, по его мнению, Алла Борисовна является гражданкой мира, настоящее место жительства Примадонны должно находиться исключительно на территории России. Жители России на данный момент настолько нуждаются в качественном музыкальном продукте, что возможное возвращение Пугачевой станет для них настоящим «глотком свежести». Вадим Манукян призвал Народную артистку Советского Союза стать спасительницей русского мира от пошлости после ее отдыха.

Интересно, что ранее Манукян раскритиковал последние хиты Филиппа Киркорова, заявив, что тот отправляет слушателей «прямо в ад».

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Автор - Кристина Мицкевич
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