Скоро рожать: Анна Хилькевич показала «волшебную кнопку» в виде огромного живота

Беременная звезда «Универа» может родить со дня на день. Так считают пользователи, которые заметили, что живот уже заметно опустился вниз.

Анна Хилькевич показала в своем Instagram новый снимок. На нем у звезды виден огромный живот. По словам Хилькевич, именно и является ее «волшебной кнопкой». Актриса пишет, что носит ребенка уже 38 недель и ей уже скоро рожать.

По-видимому, второй ребенок Анны Хилькевич не спешит появляться на свет. Звезда уже шутит на счет того, чтобы ей подарили «окситоциновое платье», ведь она все никак не родит.





Пользователи желают Анне Хилькевич удачных родов и пишут, что ребенок может появиться уже этой ночью. По мнению комментаторов, по форме и положению живота можно определить приближение родов. У Хилькевич, считают они, признаки скорых родов видны невооруженным взглядом.