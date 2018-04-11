Надежда Бабкина появилась в Иерусалиме с новым "дедулькой"

Сегодня, 17:30 \\ Шоу-бизнес

Народная артистка и звезда «Модного приговора» шокировала поклонников своим внешним видом. Провокационная фотография стала причиной слухов о новом романе Бабкиной.

 Сегодня стало известно о том, что популярная российская певица и телеведущая Надежда Бабкина посетила Иерусалим. На опубликованной фотографии она изображена в компании трех мужчин у стен Храма Гроба Господня. Об этом сообщается на официальном аккаунте Надежды Бабкиной в Instagram.

Интересно, что данная публикация мгновенно вызвала реакцию подписчиков звезды «Модного приговора» в комментариях. Люди недоумевали, как такая яркая по своей натуре женщина может появляться на людях в невзрачном платье-балахоне. Они попросили свою любимицу «не уродовать себя, а то скоро перестанут ее и вовсе узнавать». Более того, под прицелом внимания оказался тот факт, что за последнее время артистка сильно поправилась в весе.

Не остались в стороне обсуждений и спутники Бабкиной. Так, одна из подписчиц спросила в комментариях под фотографией: «А что, у нашей бабульки новый дедулька?». Но это предположение не оправдалось. На фото Бабкина стоит в компании мужчин, одним из которых является ее молодой супруг Евгений Гор. Вот только разница в возрасте не бросается в глаза, поскольку он сам набрал лишний вес, а на висках головы появились седые волосы.

Напомним, что Надежда Бабкина и ее нынешний гражданский муж Евгений Гор познакомились пятнадцать лет назад. Через непродолжительное время у них завязались романтические отношения.

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Автор - Кристина Мицкевич
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