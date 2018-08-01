«Фотошоп зашкаливает»: Хейтеры высмеяли неудачное фото Татьяны Навки

Жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова поделилась кадром с празднования годовщины свадьбы.

Татьяна Навка поделилась на своей странице в соцсети Instagram снимком одним из подарков. Фигуристке в честь праздника подарили роскошный букет с крупными белыми цветами. После недавнего скандала всё внимание общественности приковано к Навке. На новом фото девушка стоит в лёгком кружевном белом платье, однако хейтеры высмеяли странную позу Татьяны.

Подписчики фигуристки в оставили множество негативных комментариев под неудачным фото: «не самое удачное фото, зачем его выкладывать?», «цветы краше в гроб кладут», «что-то с лицом не то», «какой-то усталый вид», «фотошоп зашкаливает», «страшненькая получилась». Многие писали, что Татьяна попыталась разгладить морщины с помощью фоторедакторов, но получилось у неё откровенно плохо. Многих также испугало странное выражение лица Навки и то, как она неестественно запрокинула голову. Также подписчики недосчитались зубов у Татьяны: «Такое ощущение, что зуба нет».