Тощую Ким Кардашьян обвинили в поддержке анорексии

Сегодня, 16:28 \\ Шоу-бизнес

Шутки знаменитого семейства на тему серьёзной болезни вызвали негодование в социальных сетях. Накануне модель опубликовала в историях Instagram резонансную запись разговора с сестрами.

 Хлое Кардашьян и Кандалл Дженнер возмутились чрезвычайной худобой Ким. Они отметили, что тощая знаменитость выглядит, как "анорексичка". По мнению родственниц, Ким Кардашьян в погоне за фигурой избегает приемов пищи. Из-за этого рука выглядит тоньше, чем мизинцы некоторых девушек. Виновница обсуждения восприняла слова сестер, как личный комплимент, и пришла в восторг от похвалы. Она отметила, что весит не так уж мало - около 54 килограммов.

Пользователи соцсети тут же обвинили Ким Кардашьян в столь безответственной позиции относительно анорексии. Диетолог Рианнон Ламберт обвинила модель в поддержке неправильного питания и психического расстройства, которое может привести к смерти человека. Эксперт подчеркнула, что болезнь нельзя приравнивать к стройности за счет соблюдения диеты.

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Автор - Александр Лубяной
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