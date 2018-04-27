Монеточка и Noize MC выпустили вторую совместную песню

Сегодня, 16:07 \\ Шоу-бизнес

Сегодня Иван Алексеев, более известный как Noize MC, представил свою новую композицию, исполненную совместно с Елизаветой Гырдымовой, она же Монеточка.

Сюжет песни «Люди с автоматами», появившейся на страницах исполнителях в социальных сетях, повествует о массовом скандале, который связан с поддержкой спонсоров, оказываемой Министерством обороны рок-фестивалю «Нашествие», который в этом году бойкотировало множество исполнителей.

В композиции Noize MC утверждает, что люди с автоматами делают всё для того, чтобы защищать своё население. Тем временем Монеточка не соглашается со своим коллегой, отмечая, что не видит этих людей, а наблюдает только выпивших людей и тех, кто употребляет наркотические вещества. Также она заявляет, что некоторых выпускников сразу ждёт армейская служба, поэтому никакого мира быть не может.

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