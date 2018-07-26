"Готова быть честной": Виктория Дайнеко ответила на шокирующие ее вопросы о первом сексе

Сегодня, 16:07 \\ Шоу-бизнес

Хотя звезда не ожидала, что подписчики будут задавать настолько личные вопросы, она призналась, что в интимную близость с мужчиной она вступила уже после участия в проекте "Фабрика звезд-5".

 Известная 31-летняя российская певица и актриса Виктория Дайнеко решила рассказать своим поклонникам немного больше о своей личной жизни. Сделала она это с помощью новой функции, которая появилась на просторах фотохостинга Instagram не так давно. Так, она дала возможность подписчикам задавать себе вопросы, предупредив: "Готова быть честной". В результате же ей пришлось отвечать на шокирующие вопросы о первом сексе.

Тем не менее, Дайнеко в сфере шоу-бизнеса уже не первый год, а потому не боится общественного мнения. Как и обещала, она правдиво рассказала, что первые интимные отношения у нее случились уже после того, как ей исполнилось 18. Это можно понять из ее слов о том, что в тот момент она уже не являлась участницей "Фабрики звезд".

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Автор - Александра Ровер
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