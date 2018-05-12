Моя цель – не размножаться: Дженнифер Энистон откровенно рассказала, почему не рожает детей

По словам легендарной актрисы, никто не знает, что ей пришлось пережить в медицинском и эмоциональном плане. Дженнифер Энистон беспокоит тот факт, что нерожавшая женщина считается в мире «негожим товаром».

Дженнифер Энистон прославилась благодаря известному сериала «Друзья». До сих пор актриса активно снимается в фильмах и сохраняет красоту. Многие поклонники признаются, что молодость и привлекательность Энистон вызывает у них восхищение.

Дженнифер Энистон дала интервью зарубежному изданию и снялась в фотосессии у известного фотографа. Для своих 50 лет актриса выглядит весьма привлекательно и молодо. Но, Энистон говорила не о своей внешности, а о тайнах.

«Возможно, моя цель на этой планете – не размножаться», - откровенно призналась Энистон. Многим интересно, почему она не рожает детей. Актриса намекнула на проблемы со здоровьем и отметила, что преследует другие цели.

Как расказала Энистон, слова о том, что ее сердце «не разбито» являются неправдой. Актриса не считает необходимым раскрывать свои переживания всему миру. Однако, Дженнифер Энистон признает, что тоже может быть эмоциональной и терять самообладание.