Предстоящая операция сорвала гастрольный тур Сергея Жукова

Сегодня, 14:53 \\ Шоу-бизнес

Сообщение об отмене концертов солиста «Руки вверх» не на шутку встревожило фанатов. Они засыпали кумира вопросами относительно состояния его здоровья.

Певец поспешил успокоить своих преданных почитателей, сообщив, что болезнь его не смертельна. Просто необходимо долечиться после первой операции, случившейся в начале июня. В течении долгого времени раны не заживали, что создавало Сергею множественные неудобства в быту и творческой деятельности.

Предстоящая новая операция, как обещают врачи, полностью приведет его в порядок, но нужно будет некоторое время носить с собой громоздкий аппарат для поддержки жизнедеятельности. Жуков извинился перед поклонниками за вынужденный срыв августовского гастрольного тура и надеется на скорую встречу.

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