Звезда "Побега" не может получить законную квартиру из-за несуществующей справки

Из-за бюрократических неурядиц Наталья Фенкина вместе с многодетной семьей вынуждена снимать дорогостоящее жилье. Об этом она рассказала во время интервью.

Актриса стала известной после эпизодических ролей в многосерийных проектах "Побег", "Метод Лавровой, "Грозовые ворота", "Следаки" и "Мент в законе". Однако большую часть карьеры посвятила московскому Театру на Покровке. Наталья Фенкина выступала на сцене 15 лет, после чего руководство отказалось продлевать договор. За долгий труд она рассчитывала получить законную квартиру в Москве. Однако терпит неудачу вот уже несколько лет.

Как оказалось, звезда российских сериалов родом из Севастополя. Поэтому власти просят Наталью Фенкину привезти оттуда справку, что не владела собственностью в городе до 1998 года. Однако на месте ответили, что подобный реестр в Украине попросту не вели. Чтобы добиться справедливости, знаменитость пишет в различные ведомства, включая администрацию президента России. В последнем ведомстве её снова отправили за несуществующей справкой.

А пока Наталья Фенкина ищет выход из порочного круга бюрократии, ей приходится вместе с мужем и пятью детьми жить на съёмной квартире за 75 тысяч рублей в месяц. Она добавила, что прописана вместе с сестрой, которая хорошо зарабатывает. Это тоже учитывается при оформлении заявки на жилье, а потому до выписки Наталья Фенкина просто не попадает в очередь на законную квартиру, хотя деньгами родственницы не пользуется.