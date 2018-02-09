Маргарита Овсянникова задумалась о пластической операции

Сегодня, 13:59 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» прокомментировала слухи о своих предыдущих походах к хирургу и рассказала, что мешает ей чувствовать себя здоровой.

Долгое время в Сети обсуждают историю трансформаций Маргариты Овсянниковой, и приходилось ли девушке когда-либо ложиться под нож пластического хирурга. Маргарита призналась, что форма её носа естественная и никогда не подвергалась изменениям. Более того, участница телестройки говорит о том, что довольна своим внешним видом.

Но с природной красотой пришли и неудобства. Искривлённая внутренняя перегородка мешает девушке дышать полной грудью и доставляет ей дискомфорт. Однако ей удалось найти специалиста, который способен не только избавить её от проблем с дыханием, но и одновременно подкорректировать её нос. Девушка задумалась об операции и заявила, что ожидает приёма у доктора. Поклонники голосуют против ринопластики и настаивают на естественной красоте Маргариты.

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Автор - Олеся Куприна
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