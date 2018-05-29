«Шокирующее видео»: Панин решил спровоцировать СМИ новым роликом с участием дочери

Сегодня, 13:34 \\ Шоу-бизнес

Панин показал, как Анна садится за руль мотоцикла, отправляясь в магазин «за хлебом и пивом».

В подписи актёр отметил, что это обязательно должно «шокировать» прессу. Поклонники согласились с мнением Панина, похвалив его за такую интересную провокацию. Некоторые подписчики отметили, что актёру стоит устроиться на работу в одно из изданий, поскольку он явно отбирает трудовую копейку у некоторых «мастеров заголовков». Другие фанаты в шутку предположили, что здесь не закончится дело только публикациями в СМИ – всё может дойти даже до обсуждения в каком-то ток-шоу, вроде «Пусть говорят».

Подписчики также отметили, что наверняка дочь Панина просто доехала до ворот, а дальше отец её не пустил. Они подчеркнули – новый ролик также показывает актёрский талант Анны. Девочка является неизменной «участницей» скандальных историй об Алексее Панине, и поклонники предположили, что это постепенно готовит её к сцене. Причина того, почему актёр решил представить такое видео, не известна, однако фанаты сделали выводы – артист просто устал от того, что о нём говорят в СМИ.

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Автор - Инесс Каминская
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