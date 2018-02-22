Зачем кого-то жалеть: Виктория Романец оправдала свой роман с женатым мужчиной

Звезда шоу «Дом-2» уже давно не скрывает, что с Антоном Гусевым она начала отношения, когда тот еще был в браке с Евгенией Феофилактовой. Виктория Романец не испытывает чувства стыда и не считает себя виновной в крахе бывшей семьи своего избранника.

«Зачем кого-то жалеть», - считает Романец, говоря о романе с женатым мужчиной. По словам девушки, которая в прошлом году вышла замуж за Антона Гусева, женщина вольна сама решать, куда зайдут ее отношения с мужчиной, уже вступившим в брак с другой.

Романец утверждает, что мужчина не позволит своей новой избраннице годами ждать его развода с женой. Если он хочет быть с новой пассией, то старую он обязательно бросит, уверенна звезда шоу «Дом-2». Виктория Романец оправдала свой роман с тогда еще женатым на Феофилактовой Гусевым словами о том, что тот был нелюбим и голоден. Если бы брак был хорошим, то мужчина бы не стал смотреть на других.

Помимо этого, Виктория Романец рассказала, что все мужчины до 25 лет еще «зеленые». Заводить отношения с ними не стоит, тем более, если они уже успели жениться. По словам Романец, мужчине нужно «созреть», лишь после этого он готов к отношениям. Что касается разводов, тот тут девушка весьма лояльна. Она не считает разрыв чем-то ужасным, ведь у нее есть знакомый, который 9 раз женился и у него есть 11 детей. Всех своих наследников он содержит, при этом оставаясь счастливым, рассказала Виктория Романец.