4-летняя дочь Тимати похвасталась новой татуировкой

Сегодня, 12:28 \\ Шоу-бизнес

Пока девочка украшает свое тело лишь переводными рисунками. Но выглядит от этого не менее брутальной.

 Новыми фотографиями 4-летней внучки на своем Instagram похвасталась мама рэпера Тимати - Симона. Алиса вместе с бабушкой посетила салон своего знаменитого папы и решила украсить себя новой временной татуировкой. Теперь на тыльных сторонах её кистей изображены не только роза, но и череп со скрещенными костями. Сотрудники заведения также навели девочке всяческую красоту: поправили прическу и сделали маникюр.

Симона Юнусова шутит, что с таким папой девочке немудрено мечтать о "на эту и на ту...". Однако не все подписчики разделили энтузиазм автора. Многие считают, что Алисе нельзя позволять подобные вольности в столь раннем возрасте. Некоторые предположили, что с таким подходом к воспитанию дочь Тимати к 18 годам покроет себя настоящими татуировками. Впрочем, родители могут не считать это проблемой. Так тело самого рэпера украшена более чем двумя сотнями различных тату.


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Автор - Александр Лубяной
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