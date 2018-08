4-летняя дочь Тимати похвасталась новой татуировкой

О чём мечтают настоящие девочки после длительного отсутствия? О встрече с близкими и о салонных процедурах😉 А если, это ещё и папин салон, то никто не уйдёт без “ на эту и на ту...»!😜😅

A post shared by simona280 (@simona280) on Aug 2, 2018 at 1:18am PDT