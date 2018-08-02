4-летняя дочь Тимати похвасталась новой татуировкой

Пока девочка украшает свое тело лишь переводными рисунками. Но выглядит от этого не менее брутальной.

Новыми фотографиями 4-летней внучки на своем Instagram похвасталась мама рэпера Тимати - Симона. Алиса вместе с бабушкой посетила салон своего знаменитого папы и решила украсить себя новой временной татуировкой. Теперь на тыльных сторонах её кистей изображены не только роза, но и череп со скрещенными костями. Сотрудники заведения также навели девочке всяческую красоту: поправили прическу и сделали маникюр.

Симона Юнусова шутит, что с таким папой девочке немудрено мечтать о "на эту и на ту...". Однако не все подписчики разделили энтузиазм автора. Многие считают, что Алисе нельзя позволять подобные вольности в столь раннем возрасте. Некоторые предположили, что с таким подходом к воспитанию дочь Тимати к 18 годам покроет себя настоящими татуировками. Впрочем, родители могут не считать это проблемой. Так тело самого рэпера украшена более чем двумя сотнями различных тату.



