Алеся Кафельникова призналась в еще одной зависимости

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Скандально-известная 19-летняя модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова решила показать, что она носит в своей сумке. Оказалось, что с собой Алеся Кафельникова носит не только косметику, а еще и предмет, помогающий ей разобраться со своей зависимостью.

Алеся Кафельникова уже не раз шокировала публику своими заявлениями или поступками. В этот раз модель решила быть честной со своими поклонниками. Кафельникову пригласили на проект от модного издания Vogue, в котором популярные девушки из мира шоу-бизнеса показывают, что они носят с собой в сумке.

Кафельникова показала свою любимую косметику, не забыла упомянуть о частых путешествиях по миру. Как отметили пользователи, девушке с трудом удается «связать и два слова», она часто запинается и не может построить полноценное предложение, наполненное смыслом. Однако, главной «изюминкой» стало признание Алеси Кафельниковой в новой зависимости.

Оказалось, что с собой девушка носит книгу Робина Норвуда об отношениях. По словам Кафельниковой, она зависима от любви и «торчит» на чувствах. Эта книга помогает ей справиться с такой зависимостью и теперь модель понимает, что «любить и страдать – не одно и то же».

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Автор - Лина Капусто
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