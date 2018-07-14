"Поголодала один раз": Саша Савельева попала в больницу после отказа от пищи на 36 часов

Сегодня, 11:36 \\ Шоу-бизнес

Супруга Кирилла Сафонова рассказала, что регулярно сидит на диетах, однако на этот раз решила проверить метод похудения, который на сегодняшний день в тренде - голодание, за что и поплатилась собственным здоровьем.

 Известная 34-летняя российская певица и участница музыкального коллектива "Фабрика" Саша Савельева рассказала историю о том, как однажды попала в больницу после отказа от пищи на 36 часов. "Поголодала один раз", - со вздохом начала повествовать она, а после продолжила, - "На следующий день ко мне приехала скорая...".

Знаменитость рассказала, что пролежала под капельницей недолго - ей восполнили баланс питательных веществ, а после отпустили домой, предупредив, чтобы она не пыталась голодать повторно. После этого случая Савельева пришла к выводу, что лучшее решение - придерживаться правильного питания и не мучить себя глупыми ограничениями.

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Автор - Александра Ровер
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