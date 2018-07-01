Джиган представил клип на песню «Молоды мы»

По словам Джигана, он хотел бы передать поклонникам «вибрации счастья» через своё творчество.

Артисту сегодня исполнилось 33 года, что он также решил связать с клипом. «Лучший подарок на мой день рождения - это ваша любовь к моей музыке!» - подчеркнул Джиган. Он призвал поклонников «танцевать, кайфовать и наслаждаться жизнью», отметив, что постарался вдохновить на это в ролике «Молоды мы».

Однако видео на новый хит Джигана поклонники оценили неоднозначно. Одним фанатам клип понравился, и они подчеркнули, что в такое творчество «легко влюбиться». Однако другие подписчики стали обвинять Джигана в плагиате, подчёркивая – он не слишком старался, чтобы представить такой ролик. Одним критикам «Молоды мы» напомнили другие клипы артиста, а другие нашли огромную схожесть с видео на композицию I Got Love от MiyaGi & Эндшпиль feat. & Рем Дигга.