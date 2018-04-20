Младший сын Юлии Барановской довел ее до слез

Причиной этому стала семейная ссора, в ходе которой Барановская первой обидела ребенка, но вскоре сильно об этом пожалела.

Юлия Барановская уже давно развелась с футболистом Андреем Аршавиным. Во время развода женщина была беременна третьим ребенком, что сильно прибавляло ей переживаний. Несмотря на вся тяготы, Барановская, оставшаяся одна с тремя детьми, смогла достойно выйти из ситуации и продолжить жить дальше.

Однако, Барановская призналась, что иногда в ее семье все же случаются ссоры. Так, недавно ее младший сын довел ее до слез. Барановская признается, что обидела мальчика по именно Арсений. Она сразу же начала плакать и просить прощения. Барановская сожалела о содеянном.

Мальчик же подошел к Барановской и сказал ей слова, которые поразили ее своей мудростью. «Все с жизни совершают ошибки», - заявил маленький Арсений и попросил маму не плакать. По словам младшего сына Барановской, хорошим оказалось то, что женщина поняла возможность допущения ошибки и призналась в этом честно. Так, маленький ребенок поразил Барановскую своей мудростью и умением прощать.